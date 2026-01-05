Inbank emiteeris 5,3 miljoni euro eest uusi aktsiaid

Keskpangad Euroopas intresse tõenäoliselt enam ei langeta, euribor on pigem tõusma hakanud, selgitab täna värsked majandustulemused teatanud Inbanki juht Priit Põldoja. Pankadesse jõuab see kohale viitega.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.