Paramount jätkab võitlust Warner Brosi ülevõtmiseks

Warner Bros Discovery juhatus võib Paramount Skydance'i 108,4 miljardi dollari suuruse ülevõtmispakkumise kohta otsuse teatavaks teha juba kolmapäeval ning allikate sõnul soovitab juhatus aktsionäridel pakkumise vastu hääletada, vahendas Reuters.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.