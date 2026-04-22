Inbank kolib kontori Piilmannide ärilinnakusse

Euroopa Liidu pangalitsentsiga Inbanki kasv tuleb üha enam Baltikumist väljaspoolt, ütles ettevõtte finantsjuht Marko Varik. Kui Baltikumis kasvavad müügimahud aastaga umbes 10%, siis Poolas ja Tšehhis on kasv vastavalt üle 20% ja ligi 40%.