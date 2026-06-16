SpaceX kihutab Amazonist mööda: Muski firma võib tõusta maailma viie väärtuslikuma sekka

Nafta hind liigub tänavuse aasta pikima langusseeria suunas, kuna USA ja Iraani kokkulepe Hormuzi väina taasavamiseks on suurendanud ootusi pakkumise taastumise suhtes. Samal ajal langetasid mitu Wall Streeti suurpanka nafta hinnaprognoose.
LHV Groupi maikuu puhaskasum oli 9,1 miljonit eurot, ettevõtte tegevjuht Mihkel Torim ütles Äripäeva hommikuprogrammis, et taoline tulemus vastas ettevõtte ootustele ning oli parem kui aasta esimestel kuudel.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.