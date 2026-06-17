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Esimesed mõrad tähelennus: SpaceXi aktsia tegi läbi esimese languse

Elon Muski kosmosefirma SpaceXi aktsia pöördus kolmapäeval esmakordselt pärast börsile minekut langusesse, katkestades kolm päeva kestnud võimsa tõusulaine.
SpaceXi kolm päeva kestnud muretu kosmoseralli sai kolmapäeval esimese tagasilöögi, kui aktsia hind kauplemise esimesel tunnil viis protsenti allapoole prantsatas.
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