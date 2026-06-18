Invego leidis Lätis ehitaja järgmise suurarenduse jaoks
Kristjan-Thor Vähi kinnisvaragruppi Invego kuuluv Läti tütarfirma Invego Marupe Sirds sõlmis sealse ehitusettevõttega Ekoteh Buve ehituslepingu, et viia ellu Riia lähistel asuva Mārupes Sirds elurajooni esimese ehitusetapp.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.