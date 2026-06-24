Tehnoloogiasektori süvenev müügilaine tõmbas Nasdaqi hooga kaasa

Elukutseline börsikaupleja Igor Dorošenko rääkis eelmisel nädalal Äripäeva raadios, et aktsiaturg on rekordkallis, kuid tõi esile ka mõned tugevalt odavnenud aktsiad, mille puhul on ta sellist ostukohta oodanud viis aastat.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.