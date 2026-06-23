Kaupleja hoiatab: aktsiaturu langus võis olla vaid soojendus

Investor Toomase kommentaar

Kui täna hommikul ütles Äripäeva raadios kaupleja Igor Dorošenko, et Adobe aktsia on liiga odav, käis minu peas kohe kassaaparaadi kõll. Jah, ka minule meeldib raha ning kui keegi ütleb, et miski on turul liiga odav, siis tihtipeale ratsionaalne mõtleja minus taandub ning esile kerkib impulsiivne ärikas.