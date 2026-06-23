Kaupleja hoiatab: aktsiaturu langus võis olla vaid soojendus

Elukutseline börsikaupleja Igor Dorošenko rääkis eelmisel nädalal Äripäeva raadios, et aktsiaturg on rekordkallis, kuid tõi esile ka mõned tugevalt odavnenud aktsiad, mille puhul on ta sellist ostukohta oodanud viis aastat.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:
- millise märgi järgi jälgib Igor Dorošenko, kas aktsiaturu hiljutine langus võib paisuda suuremaks korrektsiooniks;
- miks peab Igor Dorošenko just tarkvaraaktsiate seas praegu huvitavaid ostukohti, kuigi turg tervikuna näib kallis;