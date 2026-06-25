Tehnoloogiaaktsiad värisesid, Microsoft kukkus kolme aasta madalaimale tasemele

USA börsidel valitsesid neljapäeval vastakad meeleolud, kui mälukiipide tootja Micron Technology suurepärased majandustulemused ei suutnud pidurdada tehnoloogiahiidude langust ning värsked andmed näitasid inflatsiooni kiirenemist.

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artiklit lugedes teada: miks ei suutnud Microni tugev kasum investorite hirme tehnoloogiasektoris vaigistada;

kuidas mõjutasid Apple’i ja Microsofti hinnatõusud suurte tehnoloogiaaktsiate väljavaadet;