Kulla hind kukub, bitcoini ootab ees optsioonide torm

Alternatiivsed varad, kuld ja bitcoin on sattunud tugeva müügisurve alla. Investorite meelsust kujundavad eelkõige USA dollari tugevnemine, karmistuv rahapoliitika ja tehisintellekti-buumist tingitud kapitali liikumine.
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- miks pöördus kulla senine tõusutrend järsku languseks ja kui sügavale võivad suurpangad hinna veel näha;
- kuidas mõjutab Kevin Warshi karmim rahapoliitiline toon investorite huvi kulla ja teiste alternatiivsete varade vastu;