Kiibitootjate kukkumine sikutas Wall Streeti miinusesse, uustulnuk tegi võimsa debüüdi

USA aktsiaturud alustasid kolmandat kvartalit tagasikäiguga, kui tehnoloogiasektori taandumine ja Föderaalreservi juhi Kevin Warshi ranged kommentaarid inflatsiooni kohta sundisid investoreid kasumeid lukustama.

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