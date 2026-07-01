Wall Street alustas langusega: investorid jälgivad pingsalt Föderaalreservi juhi sõnu

USA aktsiaturud tegid kolmapäevasel avamisel vähikäigu, kui investorite pilgud pöördusid Föderaalreservi esimehe Kevin Warshi esinemisele, millest otsitakse vihjeid intressimäärade tuleviku kohta.

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