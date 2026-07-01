Wall Street alustas langusega: investorid jälgivad pingsalt Föderaalreservi juhi sõnu

USA aktsiaturud tegid kolmapäevasel avamisel vähikäigu, kui investorite pilgud pöördusid Föderaalreservi esimehe Kevin Warshi esinemisele, millest otsitakse vihjeid intressimäärade tuleviku kohta.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks pöörasid investorid erilise tähelepanu Kevin Warshi sõnadele ja milliseid vihjeid neist turud otsivad;
- kuidas mõjutasid värsked USA tööturuandmed ootusi intressimäärade ja aktsiaturgude edasise käekäigu suhtes;