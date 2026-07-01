Föderaalreservi juht Kevin Warsh: me ei tolereeri kaheprotsendilisest sihist kõrgemat inflatsiooni
USA keskpanga juht Kevin Warsh kinnitas oma esimeses avalikus esinemises pärast kahe nädala tagust ametisseastumist, et Föderaalreserv on vankumatult pühendunud inflatsiooni alla toomisele ning intressimääradega turgudele midagi ette ei söödeta.
Esmakordsete töötu abiraha taotlejate arv USA-s langes eelmisel nädalal, kuid püsis endiselt kergelt kõrgemal viimaste kuude keskmisest tasemest. See viitab võimalusele, et töökohtade loomise tempo juunis on mõnevõrra aeglustunud.
Kevin Warshist sai reedel ametlikult USA Föderaalreservi esimees. Valges Majas toimunud pidulikul tseremoonial andis uus juht lubaduse käivitada reformid, kuid reaalsuses tuleb tal silmitsi seista sõja ja kütusekriisi tekitatud inflatsioonisurvega.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.