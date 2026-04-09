Tagasi Arko Kurtmann: kui läheb hästi, siis Coop Pangast saab aktsiad osta järgmisel aastal Coop Pank hakkab arendama enda investeerimisteenuseid ning võttis endale tööle Sander Pikkeli, kes seni töötas LHV-s. Teenus võiks valmis saada pooleteist aasta pärast. Hommikuprogramm

Kui kaua läheb aega, et Coop Pangast saaksid investorid osta aktsiad, ei osanud börsifirma juhatuse esimees Arko Kurtmann veel öelda. “Selle teenuse ülesse ehitamisel on mitu komponenti. Esimene on see, et me regulaatoriga oleksime kooskõlas ja meil oleks kõik vajalikud litsentsid ja load,” rääkis Kurtmann.

Teine pool on aga tehniline, sest teenust hakatakse ehitama nullist. “Aga ma ise tahaks ikkagi loota, et me kunstlikult millegiga ei venita ja äkki ikkagi järgmise aasta teises pooles oleme millegiga juba laivis,” sõnas Kurtmann.

Äripäeva raadiole rääkis Kurtmann veel uutest nõukogu liikmetest ja kuidas ta hindab Coop Panga aktsia hinda.