Must päev USA börsil. Lähis-Ida konflikt ja inflatsioonihirmud tõid kaasa languse

Pingete järsk suurenemine Lähis-Idas kergitas nafta hinda ning tõi uuesti esile inflatsioonihirmud. Lisaks sattusid tugeva müügisurve alla tehisintellekti aktsiad.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks raputas just Lähis-Ida pingete järsk kasv kõige valusamalt tehnoloogia- ja tehisintellekti aktsiaid;
- kuidas võivad sel nädalal avaldatavad USA inflatsiooninäitajad mõjutada Föderaalreservi järgmisi intressiotsuseid;