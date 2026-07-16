Kiibitootjate kukkumine ja pinged Lähis-Idas viisid Wall Streeti miinusesse

Järgmisel nädalal algab tehnoloogiasektori suurnimede tulemustehooaeg - Google ja Intel avaldavad oma numbrid vastavalt 22. ja 23. juulil. Investorite teravdatud tähelepanu all on tehisaruinvesteeringud, nende tasuvus ja kiipide müüginumbrid.
USA aktsiaturud alustasid neljapäevast kauplemist ebakindlalt. Investorid vaagisid tehisarubuumi kestlikkust ja värskeid majandustulemusi, hoides samal ajal silma peal teravneval USA ja Iraani konfliktil.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.