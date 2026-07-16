Buffett hoiatab: aktsiaturg on muutunud kasiinoks, kus väärtust tuleb tikutulega otsida

Legendaarse investori Warren Buffetti hinnangul on aktsiaturg liikunud pikaajalisest väärtuse otsimisest üha enam spekulatiivse kauplemise suunas, kus häid investeerimisvõimalusi tuleb oodata kauem.
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artiklit lugedes teada:
- miks peab Warren Buffett tänast aktsiaturgu üha enam kasiinoks ning milles ta näeb suurimat ohtu;
- kuidas on tehisintellekti buum ja jaeinvestorite aktiivsus muutnud turul väärtuse leidmise keerulisemaks;