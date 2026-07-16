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Buffett hoiatab: aktsiaturg on muutunud kasiinoks, kus väärtust tuleb tikutulega otsida

Legendaarse investori Warren Buffetti hinnangul on aktsiaturg liikunud pikaajalisest väärtuse otsimisest üha enam spekulatiivse kauplemise suunas, kus häid investeerimisvõimalusi tuleb oodata kauem.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:

  • miks peab Warren Buffett tänast aktsiaturgu üha enam kasiinoks ning milles ta näeb suurimat ohtu;
  • kuidas on tehisintellekti buum ja jaeinvestorite aktiivsus muutnud turul väärtuse leidmise keerulisemaks;
“Väärtust on raske leida, kui kõik eelistavad spekuleerimist,“ sõnas 95aastane investor Warren Buffett.
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