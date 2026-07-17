Kiibisektori langus ja Netflixi kukkumine tõmbasid USA börsiindeksid kaasa

USA aktsiaturud alustasid reedest kauplemispäeva tugevas miinuses. Turge sikutavad allapoole nii pooljuhtide sektori jätkuv müügilaine kui ka Netflixi valus kukkumine pärast oodatust nõrgemat prognoosi.
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artiklit lugedes teada:
- mis pani tehisarust kantud börsiralli järsult takerduma ja miks investorid tehnoloogiasektori väljavaateid ümber hindavad;
- kuidas mõjutas Netflixi nõrk prognoos USA turu meeleolu ja mida see ütleb voogedastusäri konkurentsi kohta;