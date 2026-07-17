Netflixi tulemused valmistasid pettumuse: aktsia sööstis järelturul miinusesse

Voogedastushiid Netflix teatas oodatust nõrgemast kolmanda kvartali prognoosist ja kasutajate aktiivsuse kasvu aeglustumisest, mis saatis aktsia järelturul enam kui 7-protsendilisse langusesse.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks ei rahustanud investorid isegi oodatust parem kasum ning milline number aktsia järelturul langusesse saatis;
- kuidas kommenteeris Bloomberg Intelligence'i analüütik Geetha Ranganathan Netflixi kasvu ja juhtkonna järgmisi samme;