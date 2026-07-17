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Aasia aktsiaturgudel verelaskmine süvenes, rasket päeva on oodata ka USAs ja Euroopas

Aasia aktsiaturud kukkusid reedel järsult, kui investorid müüsid tehnoloogia- ja kiibitootjate aktsiaid ning Lähis-Ida pingetest tingitud nafta kallinemine suurendas ebakindlust. Futuurid ennustavad ka USA ja Euroopa turgudele tänaseks languspäeva.
Jaapani Nikkei 225 kukkus 5,25%, mis on indeksi suurim päevane langus alates märtsist.
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