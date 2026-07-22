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Google’i pilveäri tegi 82% kasvu ja vedas Alphabeti üle ootuste

Google’i emafirma Alphabet ületas teises kvartalis nii käibe- kui ka kasumiootusi. Tehisintellekti taristu nõudlus kasvatas pilveäri käivet aastaga 82%, kuid investorid jäid pärast tulemuste avaldamist ettevaatlikuks.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks reageerisid investorid Alphabeti oodatust tugevamatele tulemustele siiski ettevaatlikult;
  • kuidas kommenteeris Sundar Pichai Google Cloudi hüppelist kasvu ja tehisintellekti taristu nõudlust;
Kasum aktsia kohta ulatus 9,11 dollarini ning ületas samuti analüütikute prognoosi.
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