574% tootlust toonud fondijuht selgitab, kuidas leida alahinnatud aktsiaid

Investeerimisfestivali keskmesse ei tõusnud tänavu mitte ainult suured võidud, vaid ka tehtud vead – investorid ja ettevõtjad rääkisid avameelselt rahakaotustest, valedest otsustest ja hetkedest, kus tuli õppida läbi ebaõnnestumise.
Väikelaste kõrvalt edukate ettevõtete kasvatamine on võimalik vaid siis, kui partnerid jagavad koormust võrdselt ja seavad oma ajakasutusele ranged prioriteedid, leidsid investorid ning ettevõtjad Marko Oolo ja Käthe-Riin Tull.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.