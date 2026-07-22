AMD investeerib Anthropicusse 5 miljardit dollarit

Töötajaid alandavale ja seadust mittejärgivale ärile ei tohiks Eestis kohta olla, isegi kui vastutus on osavalt peidetud teistesse riikidesse ja puuduvatesse lepingupunktidesse, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
USA aktsiaturud alustasid kolmapäeva langusega, kuna investorid ootasid pärast börsipäeva lõppu Alphabeti ja Tesla kvartalitulemusi. Samal ajal hoidsid turge surve all uued tollitariifid ja kerkiv nafta hind.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.