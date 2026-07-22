Ireni aktsia tegi võimsa põrke, kuid minu positsioon jäi ikka miinusesse

Viimast ostu vaadates käis mul südame alt jõnks läbi, kui kuu alguses oma portfelli liikumisi kokku lõin: maikuu lõpus IRENisse pandud rahast on tänaseks 40% läinud. Selline kukkumine väärib juba täitsa otsa vaatamist, sest nagu ma ostes ütlesin, ei välista ma hinna kukkudes positsiooni suurendamist.