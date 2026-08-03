Lähis-Ida leevenev pinge langetas nafta hinda

Esmaspäeval reageerisid turud positiivselt kolmele päevale, mil Iraani ja USA vahel ei toimunud vastastikuseid rünnakuid, kuigi rahu on habras. President Donald Trump näib olevat aga tõsises ummikus, sest komistas ohtlikult lähedale oma teise presidendiperioodi suurimale läbikukkumisele.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.