USA ja Jaapan tegid diili jeeni upitamiseks

Lõuna-Korea tehnoloogiaettevõtte Samsung Electronics teise kvartali tulemused ületasid napilt analüütikute ootusi, kuid sellele järgnes müügilaine, mis tõmbas alla ka Aasia teiste tehnoloogiafirmade aktsiaid.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.