Investor, kes kergitab meeleldi klaaslagesid. “Mõnda neist ei peagi tingimata purustama.”

Raivo Hein esinemas Investor Toomase konverentsil.
Foto: Raul Mee
“Ärge palun kasutage minu puhul miljonäri-eesliidet. Sellest on juba küll ja küll. Aitab,” ütleb investor ja ettevõtja Raivo Hein, kui palun tal end sobiva sõnaga määratleda. Ta ei taha, et tema isik taanduks varandusele. Pigem nimetab ta end ise investoriks, pereinimeseks, isaks… ning võib-olla ka visionääriks. Ja kindlasti võib teda nimetada astrofotograafiks, sest ta on selle hobiga tegelenud juba paarkümmend aastat.
Heina puhul on uudishimu ilmselt üks olulisemaid märksõnu, mis on teda läbi elu aidanud. See paistab välja nii raamatulembusest, kosmosehuvist kui ka harjumusest oma mõtteid teistega jagada. Tema elu on olnud pidev õppimine ja katsetamine, kus üks tegevus viib teiseni ning teadmised avavad uusi uksi.
“Need mõtted, mis sa sealt saad, on väga tähtsad. See inimene, kes on sinust targem, peegeldab sinu jaoks mingit paremat reaalsust, kuhu sa tahaksid ise jõuda,” räägib Hein eeskujudest. Tema soovitus on leida endale inimene, kelle mõtteviisi ja olemuse poole püüelda.
Selle suhtumise juured ulatuvad lapsepõlve. Hein meenutab, kuidas tema ema mõistis teadmiste jõudu ka Nõukogude ajal, mil raamatud polnud sugugi vabalt kättesaadavad. Kui kauplustesse midagi huvitavat saabus, hankis ema lastele raamatuid suurte kottide kaupa.
“See oli nagu pidupäev. Istusid ning jäidki neid lugema,” meenutab ta.
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