Tallinki toiduäri telgitagused: 21 000 restoranikohta ja sadu tonne toitu aastas

Viie aasta pärast näeb Tallinki laevade buffet’s väiksemaid portsjoneid, rohkem kokkasid leti taga ja vähem raisatud toitu, räägib Äripäeva sisuturundussaates Tallinki toidu ja joogi valdkonna juht Marko Makke, kes alustas karjääri Tallinkis 1996. aastal.
- Tallinki toidu ja joogi valdkonna juht Marko Makke
- Foto: Merlin Zuzjonok
Toit on reisijale tähtsuselt teine põhjus laevale tulla ning Tallinki ärile sama oluline kui Tax Free. Saates tuleb jutuks, kuidas toita merel tuhandeid inimesi enam kui viiekümnest rahvusest nii, et igaüks rahule jääks. Tallinki laevastikus on kokku 21 000 istekohta, suurimas buffet-restoranis 500 kohta ja buffet-laual ligi 125 rooga, millest pooled on taimsed.
Aastas läheb lauale üle tuhande tonni puu- ja köögivilju, üle 800 tonni liha ja üle 700 tonni kala. Kõige rohkem süüakse punast kala, ligi 180 tonni aastas. Menüü sünnib pika vinnaga. Uus buffet-menüü jõuab laevale aprillis, kuid järgmise kallal hakatakse tööd tegema juba juunis.
Maal on konkurent igal tänavanurgal. „Konkurent võib olla ka kiosk, konkurent võib olla ka bensiinijaam, mis pakub täna tõenäoliselt juba rohkem toitu kui kütust,“ muigab Makke. Laeval võistleb Tallink peamiselt iseendaga, sest mõnel laeval on viis à la carte restorani.
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Töötajaid on laevale lihtsam leida kui maismaarestorani. Kahenädalane töötsükkel toob kokkasid ja teenindajaid Saaremaalt, Otepäält ja isegi Lätist. Hea toidu mõõdupuu on Makkel lihtne. „Kui mul on kõht täis ja ikkagi tekib vesi suhu, siis on kõik väga hästi.“
Jõulud algavad merel juba 11. novembril, sest soomlased käivad pikkujoulul juba novembris. Põhjanaabrid lõpetavad ka varem. Soome–Rootsi liinil vahetub menüü 26. detsembril, eestlased tahaksid verivorsti ja hapukapsast aga vana-aastani.
14. novembril peetakse Kultuurikatlas Maitsev Eesti festivali raames Tallinki aasta koka võistlust, kus võistlevad kuue laeva ja ühe hotelli tiimid. Võitjad sõidavad Lyoni Bocuse d’Ori vaatama ja nende menüü jõuab neljaks kuuks kõigi laevade à la carte restoranidesse. Võistlustele saab igaüks kaasa elada.
Saadet juhib Harry Tuul.