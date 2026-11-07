Berkshire Hathaway kiirendas aktsiate tagasioste

Berkshire Hathaway kiirendas kolmandas kvartalis oma aktsiate tagasiostmist, andes mõista, et tema juhitud börsifirma väärtpaberid on alahinnatud. Samal ajal survestasid ettevõtte kogukasumit kindlustusäride nõrgemad tulemused.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks Berkshire Hathaway kiirendas just nüüd aktsiate tagasiostu ja mida see Greg Abeli hinnangul ettevõtte väärtuse kohta ütleb;
- kuidas mõjutasid kindlustusäri nõrgemad tulemused Berkshire’i kasumit ning milliseid uusi panuseid on Abel teinud turul ja ettevõtete ostul.