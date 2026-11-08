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USA suurpank keelas paljudel töötajatel AI-tööriistade kasutamise

USA investeerimispank Goldman Sachs on pahandanud osa töötajaid, keelates enamikul neist kasutada programmeerimiseks mõeldud täiustatud tehisarutööriistu pärast seda, kui pank hindas nende mõju tootlikkusele ja nendega seotud riske.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks otsustas Goldman Sachs pärast tootlikkuse ja riskide hindamist piirata AI-tööriistade kasutust just pankurite ja kauplejate seas;
  • kuidas kommenteeris Marco Argenti varem vaibkoodimise rolli ning mida näitab panga uus pööre Wall Streeti AI-strateegia kohta.
Goldman Sachs on USA investeerimispank, mida peetakse maailma üheks mõjukaimaks finantskontserniks.
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