Tallink suurendas juulis kaubavedu, aga reisijatega läks raskemini
Börsifirma Tallink Grupp suurendas juulis kaubaveoühikute arvu 6,9%, kuid Eesti‒Soome põhiliini tagasilöök hoidis reisijate arvu kasvu väiksemana ning reisijate sõidukite arv mullusega võrreldes taandus.
Börsifirma Tallinki teise kvartali müügitulu jäi mullusega samale tasemele, kuid kütusekulude 8,4 miljoni euro suurune kasv vähendas kulumieelset ärikasumit. Analüütik hindas tulemusi kergelt positiivselt.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.