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Suured muutused juhtkonnas surusid Alphabeti aktsia miinusesse

Google’i emafirma Alphabeti aktsia kukkus kolmapäeval ligi 4 protsenti, kui tehnoloogiagigant teatas ulatuslikest juhtkonnamuudatustest oma tehisarudivisjonis DeepMind.
Demis Hassabise sõnul annab rollimuutus talle rohkem aega keskenduda tehisarutehnoloogia suurele pildile.
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