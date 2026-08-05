Suured muutused juhtkonnas surusid Alphabeti aktsia miinusesse

Esimene USA tehnoloogiagigant on tulemused avaldanud ning pilveäri meeletu kasv ja kapitalikulutuste prognoosi jätkuv suurenemine annavad põhjust olla tehisintellektisektori ralli jätkumise suhtes optimistlik.
Google’i emafirma Alphabet ületas teises kvartalis nii käibe- kui ka kasumiootusi. Tehisintellekti taristu nõudlus kasvatas pilveäri käivet aastaga 82%, kuid investorid jäid pärast tulemuste avaldamist ettevaatlikuks.
Suur tehisarubuum ei kohtle kõiki tehnoloogiasektori eliitklubi liikmeid võrdselt. Turuanalüüs paljastab karmi tõe: alates 2025. aasta algusest on laiapõhjalist S&P 500 indeksit suutnud lüüa vaid kaks seitsmest hiiust - Alphabet ja Nvidia.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.