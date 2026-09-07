Hepsori võlakirjapakkumine märgiti 2,4kordselt üle

Investor Toomase kommentaar

Ligi 10protsendiline intress tõmbab ikka minu tähelepanu. Seda enam, et kontol on alles enam kui 20 000 euro jagu vaba raha, mis investeerimist ootab. Ehkki võlakirjad ei ole minu lemmikvaraklass, otsustasin Hepsori ja Storenti võlakirjapakkumisi siiski kaaluda.