Hekseldasin läbi Hepsori ja Storenti võlakirjapakkumised: ühe puhul on riske lihtsam hinnata

Ligi 10protsendiline intress tõmbab ikka minu tähelepanu. Seda enam, et kontol on alles enam kui 20 000 euro jagu vaba raha, mis investeerimist ootab. Ehkki võlakirjad ei ole minu lemmikvaraklass, otsustasin Hepsori ja Storenti võlakirjapakkumisi siiski kaaluda.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks tundub Hepsori risk autori hinnangul Storentist arusaadavam, kuigi ta jätab mõlemad võlakirjad lõpuks kõrvale;

millised bilansi- ja investorikaitsega seotud ohukohad panevad Hepsori 9,5protsendilise intressi kahvatuma;