Eesti investorite augustikuu tehingud: lemmikud olid kiibiaktsiad

Augustis valitses investorite seas karune meeleolu, mistõttu oldi börsidel pigem ettevaatlikud. Populaarsemate aktsiate edetabeli tipus kinnistasid oma positsiooni kiibiaktsiad.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks kujunesid augustis Eesti investorite lemmikuks just kiibi- ja AI-aktsiad ning milliseid nimesid osteti ja müüdi enim;
- kuidas kommenteerisid Martin Sokk, Robin Tatar ja Rainer Saat investorite eri pankade klientide käitumist ning millised trendid joonistusid välja.
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