Sissevaade Trumpi rahakotti: president teenis mullu ligi 1,4 miljardit dollarit

Donald Trumpi finantsaruandest selgub, et USA president teenis mullu kinnisvara, krüpto ja aktsiatega ligi 1,4 miljardit dollarit ning võttis vastu üle veerand miljoni dollari väärtuses kingitusi.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kui suure osa Donald Trumpi mullusest hiigeltulust andsid krüptoäri, kinnisvara ja muud omanimelised ärid;

millised aktsiatehingud ja investeeringud tõid aruandes esile võimalikke küsimusi presidendi otsuste ja isiklike huvide kohta;