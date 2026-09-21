Turbaliidu juht: liigsed piirangud võivad jätta kasvava turu Baltikumi asemel Venemaale
Kasvava turbanõudluse võivad Balti riikide asemel katta Venemaa ja Valgevene, sest kaevandamise piirangud raskendavad piirkonnas tootmise suurendamist, ütles Eesti Turbaliidu juhatuse esimees Jüri Tiidermann.
Samal ajal kui Eesti Geoloogiateenistus teavitas avalikkust sellest, et fosforiidi kaevandamine jääb ära, pole asutus rahul Rakvere valla üldplaneeringuga, mis nende arvates halvendab maavarade kaevandamisväärsena säilimist.