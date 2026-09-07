Eesti riik lunastab septembris kaheaastased võlakirjad

Ligi 10protsendiline intress tõmbab ikka minu tähelepanu. Seda enam, et kontol on alles enam kui 20 000 euro jagu vaba raha, mis investeerimist ootab. Ehkki võlakirjad ei ole minu lemmikvaraklass, otsustasin Hepsori ja Storenti võlakirjapakkumisi siiski kaaluda.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.