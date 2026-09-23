Intressiootused ja nafta hind lennutasid USA dollari kahe kuu tippu

USA dollar kerkis kolmapäeval peamiste valuutade suhtes viimase kahe kuu kõrgeimale tasemele, saades tuult tiibadesse ootustest, et lähiajal tõstetakse taas intressimäärasid. Samas võib naftahinna võimalik taltumine globaalset inflatsiooni- ja rahapoliitika väljavaadet uuesti muuta.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks viisid intressiootused USA dollari kahe kuu tippu ja mida tähendavad Fedi sõnumid euro ning naela jaoks;
- kuidas võivad nafta hind, Donald Trumpi väljaütlemised ja jeeni nõrgenemine muuta lähikuude inflatsiooni- ja valuutaturgude väljavaadet.