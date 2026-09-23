Intressiootused ja nafta hind lennutasid USA dollari kahe kuu tippu

USA riigivõla kasv üle 40 triljoni dollari on küll märgiline, kuid majandusanalüütik Peeter Koppeli sõnul valmistab võla suurusest rohkem muret selle teenindamise kallinemine ja investorite kasvavad nõudmised USA-le raha laenamisel, rääkis ta saates „Kuum tool“.