Viieprotsendine võlakirjatootlus viis dollari võimsale tõusule

Aasia aktsiaturud liikusid reede hommikul eri suundades pärast Wall Streeti neljapäevast langust. Investorite närvilisust hoiab üleval USA võlakirjaturg, kus tootlused taas kerkisid. Samal ajal on bitcoin teinud järsu tõusu ning aktsiaturu hirmuindeks VIX kerkis taas.
USA dollar on alustanud aastat võimsalt ning Bank of America usub, et USA valuutal on aasta teises pooles veelgi rohkem tõusuruumi. Dollari tähetunni taga on kolm peamist tegurit: Lähis-Ida konflikt, tehisarubuum ja turu ootustest erinev intressikeskkond.
USA aktsiaturud alustasid esmaspäevast kauplemispäeva miinuses, sest kahe juhtiva tehisarufirma üleskutse tehnoloogia arengut pidurdada tekitas investorites paanikat ning tõi kaasa tehnoloogiasektori laiaulatusliku kukkumise.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.