USA ja Iraani diplomaatilised kõnelused tõid naftaturule leevendust

ST Sisuturundus

Märkimisperiood lõpeb 29. septembril

Tewoxi võlakirjaemissiooni lõpuni on jäänud neli päeva, Eesti, Läti ja Leedu investorid saavad võlakirju märkida kuni 29. septembrini. Kokku 21 toimivat kaubandusobjekti haldav ettevõte pakub fikseeritud intressimäära 8% aastas. Juba siis, kui turul kaheldi füüsilise kaubanduse tulevikus, otsustas Tewox investeerida kaubandusparkidesse ja toidupoodidesse. Täna moodustavad kaubanduspargid – mida ettevõttel on kokku 10 – üle 87% Poolas lisanduvast uuest jaekaubanduspinnast ning Tewoxi portfelli väärtus küündib 223,9 miljoni euroni.