USA ja Iraani diplomaatilised kõnelused tõid naftaturule leevendust

Nafta hind kukkus reedel ligi 3 protsenti, sest turgudel süvenes lootus USA ja Iraani vahelise konflikti vaherahu sõlmimiseks. Seda hoolimata kauplejate murest, et Jeemeni huuthide üha sagedamad rünnakud Saudi Araabia vastu võivad Lähis-Ida suurima tootja tarned ikkagi katki tõmmata.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas USA ja Iraani võimalik vaherahu võib mõjutada nafta hinda ja Hormuzi väina kaudu liikuvaid tarneid;
- mida ütles KCM Trade'i analüütik Tim Waterer naftaturu vastupidavuse kohta ning milliseid uusi riske näevad kauplejad Saudi Araabia ja USA suunal.