Võlakirjade müügisurvest hoolimata lõpetasid USA börsid nädala tõusuga

USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva ja ühtlasi kogu nädala rohelises, kui investorid vaagisid madalamaid naftahindu ja tõusvaid võlakirjatootlusi. Suuremate indeksite tõus tõi turgudele kergendust ning katkestas nädalaid kestnud langustrendi.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks ei murdnud võlakirjade müügisurve USA aktsiaturgude nädalatõusu ning mida pidas BlackRocki Rick Rieder turgude jaoks tõsiseks äratuskellaks;
- kuidas nafta odavnemine, kallis bensiin ja Xi Jinpingi visiidi tagasihoidlik tulemus mõjutasid investorite meeleolu ja tehnoloogiaaktsiate väljavaadet.