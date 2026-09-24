Hiina väikepakkide tulv väheneb statistikas, kuid kaup jõuab siia kõverteid pidi
Euroopa Liidu juulis kehtestatud tollitasud Hiinast saabuvatele väikepakkidele on hakanud kaubavooge mõjutama, kuid Eesti kaupmeestel ei tasu veel eeldada, et Temu, Sheini ja teiste Hiina e-poodide surve Euroopa turule kiiresti kaob, kirjutab Kaubanduse teemaveeb.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.