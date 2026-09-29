Prokuratuur lõpetas Sven Pertensi kriminaalasja

Taristuettevõtja Sven Pertens peeti 2025. aasta jaanuaris kinni kahtlusega, et ta on võtnud erasektoris altkäemaksu ning kuritarvitanud TREV-2 Grupi usaldust. Eile lõpetas prokuratuur menetluse altkäemaksu võtmise kahtluse osas kuriteo puudumise tõttu, ülejäänud osas lõpetati menetlus poolte kokkuleppel otstarbekuse kaalutlusel ning asi kohtusse ei jõua, teatas advokaadibüroo Widen.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks lõpetas prokuratuur Sven Pertensi altkäemaksu kahtluse osas menetluse kuriteo puudumise tõttu;

kuidas põhjendas Pertens 18 000 euro suuruse kokkuleppega nõustumist ja mida ütlesid tema kaitsjad selle otsuse kohta.