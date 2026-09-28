Kadri Mägi-Lehtsi: Eesti majandus vajab enamat kui arutelu kontoritooli asukohast

Kui Eesti tahab olla jõukam, ei saa meie konkurentsieelis olla see, et eestlane istub teistest kauem tööl. Me peame oskama teha targemini, kiiremini ja suurema mõjuga, kirjutab Kadri Mägi-Lehtsi vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks peab Kadri Mägi-Lehtsi vaidlust kodu- ja kontoritöö üle vaid suurema juhtimisprobleemi sümptomiks;

kuidas saaks Eesti ettevõte ühe töötunni kohta rohkem väärtust luua ja milliseid harjumusi tuleks selleks lõpetada.