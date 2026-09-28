Nvidia tõstis aktsiate tagasiostuprogrammi mahu rekordtasemele

“Esimene miljon“ sarja uus lugu

1oT asutaja Märt Kroodo oma börsiportfelli tootlust öelda ei oska, vaid hakkab telefoni näppima. „Mul pole õrna aimu ka,“ tunnistab ta ja pakub, et äkki paarkümmend protsenti. Siiski otsustab selle üle kontrollida, avab telefonis Interactive Brokersi ja jääb hetkeks ekraani vaatama.