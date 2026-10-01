Võlakirjatootluste taandumine tõi Wall Streeti tagasi plussi

Tehisintellektiettevõtte Anthropicu esmase avaliku pakkumise prospekt paljastas ka tehingu kiibitootja Broadcomiga, mille raames laenab Broadcom ettevõtte taristu ehituseks kuni 42 miljardit dollarit, vahendas Reuters.
USA mälukiipide tootja Micron Technology avalikustas kolmapäeval pärast börsipäeva sulgumist oma majandusaasta neljanda kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute ootusi nii käibe kui ka kasumi osas. Ettevõte esitas tehisintellekti võidujooksust kantud tugeva nõudluse toel turgudele oodatust märksa julgema tulevikuväljavaate.
Mõni aeg tagasi Apple’i tegevjuhi kohale asunud John Ternus plaanib koondamisi ja mitme projekti tühistamist, et muuta tehnoloogiagigant efektiivsemaks. Otsuse taga on eeskätt mälukiipide terav defitsiit ja kasvav kulusurve.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.