Tehisaru on valmis, tehased veel mitte. Tööstuse järgmine pudelikael on masinates

Samas ei pea esimesi suuri võite tingimata otsima tootmisliinilt. Saviaugu hinnangul on praegu lihtsam automatiseerida ettevõtte muid protsesse, näiteks müügipakkumiste koostamist või klienditeenindust. AI võib kliendipäringu põhjal pakkumise kokku panna ning jätta müügiinimesele vaid kontrolli ja parandused. Saviaugu sõnul võib nii müügipakkumise koostamisele kuluv aeg väheneda 70–80 protsenti.

Vastutus jääb siiski inimesele: tootmises ei lasta tema sõnul üldjuhul AI-l täieliku vastutusega otsuseid teha.

Tehisaru oskab, masin ei võimalda

Tootmisliinidel on olukord keerulisem. AI võib küll otsustada, millisesse kasti konkreetne detail sorteerida, kuid selle otsuse täitmiseks peab olemas olema ka füüsiline masin, mis detaili sinna viib. Vanasse tootmisliini ei saa uut tehnoloogiat alati lihtsalt juurde panna ning mõnel juhul eeldab AI kasutuselevõtt suuremat masinaehitusprojekti või isegi uue tootmisüksuse rajamist.

Saviaugu hinnangul liigub järgmine suurem areng selles suunas, et inimene saaks masinatega suhelda tavakeeles. Operaator ei peaks enam iga uue toote jaoks masinat pikalt käsitsi seadistama, vaid võiks anda talle ülesande ning AI koostaks ise masina jaoks vajaliku programmi.

Tehnoloogia selleks on suuresti juba olemas. Leanest on näiteks pannud väikese keelemudeli Hiinast ostetud robotile, võimaldades robotil inimese käsklusi vastu võtta ja oma tegevuse kohta tagasisidet anda. Probleemiks muutuvad aga masina enda võimekus, liidesed ja riistvara.

"Minu meelest see maailm on juba valmis minema sinna, et anda masinale käsklusi, aga mis ei ole valmis, on masinad," võttis Saviauk olukorra kokku.

Masinate arendamine liigub tarkvarast paratamatult aeglasemalt: masina projekteerimine, valmistamine, tarnimine ja katsetamine võib võtta aasta. Seetõttu ei ole Saviaugu hinnangul pudelikael enam niivõrd selles, kas AI suudab ülesande lahendada, vaid selles, kas tehisaru saab masinaga piisavalt hästi suhelda ja kas masin suudab tema otsuse füüsilises maailmas ellu viia.