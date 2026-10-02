Nõrk töötururaport viis USA börsid tõusule

USA börsid alustasid reedest kauplemispäeva tõusuga, kuna septembris lisandus USA majanduses oodatust märksa vähem töökohti. Nõrgad tööturuandmed vähendasid ootusi, et Föderaalreserv tõstab intressimäärasid.
Arvutimälusid ja salvestusseadmeid tootva Microni aktsiat vaadates on lihtne teha viga ja öelda, et pöörase hinnatõusu järel on rong ammu läinud. Viimased tulemused annavad kindlust ja toovad ka tulemuste prognoositavust lauale.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.