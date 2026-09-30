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Tõnu Toompark: esita lahkumisavaldus, kui kontorisse tagasikutsumine ei meeldi. Küll mujal koheldakse sind vääriliselt

Mõni inimene saab kodus töötatud, teine mitte. Ühe inimese või ettevõtte tasakaal ei pea olema kogu ühiskonnale laiendatav, kirjutab Tõnu Toompark vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks peab Tõnu Toompark kontorisse naasmist mõnes ettevõttes loovuse ja organisatsiooni arengu seisukohalt vajalikuks;
  • millise soovituse annab Toompark neile töötajatele, kellele tööandja tagasikutsumine kontorisse ei meeldi.
Olen pea 20 aastat kodukontoris töötanud. Lõpuks õppisin tööpäeva jõuga lõpetama, ütleb kinnisvarainvestor Tõnu Toompark.
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